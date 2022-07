Da Victor Hugo a teatro ai concerti di Organalia: ecco cosa fare a Torino questa settimana

MOSTRE E SPETTACOLI

VOLTI NEL VOLTO

Fino al 18 settembre

In collaborazione con la Fondazione Carlo Acutis, l'Accademia Albertina di Belle Arti propone, ‘volti nel Volto’, una mostra/workshop per approfondire il tema del volto di Cristo nell’arte. Saranno esposti tesori solitamente inaccessibili al pubblico, in un percorso sulla storia dell’arte e della spiritualità. Minuziosi dipinti rinascimentali e caravaggeschi, preziosi disegni gaudenziani solitamente non esposti al pubblico e affascinanti allestimenti multimediali sono gli ingredienti del progetto “volti nel Volto” che non è solo una mostra, ma si pone l’obiettivo di accogliere il pubblico nella dimensione di un laboratorio artistico.

Info: https://www.albertina.academy/

PREVIEW OROGENESI DI MARCO STEFANELLI

Fino al 12 luglio

"_preview Orogenesi" di Marco Stefanelli è la presentazione in anteprima. della mostra che sarà allestita alla Galleria Marco Polo durante ContemporaryArt, il mese dedicato all’arte contemporanea. Un ‘assaggio’ dell’esposizione e al tempo stesso un evento che inaugura un percorso nuovo all’interno di Marco Polo, luogo di commistione e accoglienza. La galleria, che espone abiti vintage, oggetti di modernariato, antiquariato e tant’altro diventa superficie condivisa con i lavori degli artisti. L’allestimento sarà in dialogo con lo spazio punto di forza della mostra da cui nascerà un duplice arricchimento.

Info: https://www.marcopolotorino.com/

65 ANNI DI UN MITO - FIAT 55: UN'ICONA DEL MADE IN ITALY

Fino al 4 settembre

Fino al Sono 65 le candeline che la mitica Fiat 500 ha spento questo 4 luglio, in occasione della seconda Giornata Mondiale della Fiat 500 storica. Sessantacinque anni di storia, successi e innovazione che vengono celebrati con una grande mostra al MauTo - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: 65 anni di un mito – Fiat 500: un'icona del made in Italy. Stefano Berardino, l’”artista dei motori”, che ha fatto dell’iconica 500 una dei principali soggetti della sua produzione artistica, ha portato in mostra 6 opere in edizione speciale ritraenti le 6 auto da collezione che sono esposte al MauTo, dalla 500N (esemplare 1960) fino alla R “rinnovata” che quest’anno celebra i 50 anni.

Info: https://www.museoauto.com/?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkkBNzfoZYTK9lG9ccQgIbDET6h8SxbKSojNUvZdTYZ34bp1GBU3lzRoCCQAQAvD_BwE

CONCERTI

ORGANALIA

Sabato 9 luglio ore 21 e domenica 10 luglio ore 16

Nella seconda settimana di luglio la rassegna musicale Organalia 2022 propone due appuntamenti concertistici a Cantoira e a Ceres. A Cantoira la rassegna patrocinata e sostenuta dalla Città Metropolitana di Torino giunge per la prima volta, sabato ella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in località Foieri, con il concerto intitolato “Amorose passioni del Barocco. Cantate in stile napoletano di Francesco Mancini e Ludovico Vatio”. Protagonista della serata è l'Ensemble Didone abbandonata, che a Cantoira si presenta con una formazione di cui fanno parte la soprano Maria Rosaria Giraudi, la violoncellista Giulia Gillio Gianetta, il clavicembalista e organista Davide Stefanelli e Francesco Olivero, che suonerà l'arciliuto e la chitarra barocca. A Ceres domenica nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in via Cesale 1 è invece in programma il recital organistico della musicista veronese Silva Manfrè, interamente dedicato alla musica barocca “Alla maniera italiana", con brani di Johann Sebastian Bach, Girolamo Frescobaldi, Johan Jacob Froberger, Johan Kaspar Kerll, Georg Muffat, Bernardo Pasquini e Giovanni Salvatore.

Info: info@organalia.org; 011-2075580.

TEATRO

RUY BLAS

Sabato 9 luglio ore 21

Adattamento dell'opera di Victor Hugo per la regia di Marco Lorenzi. Lo spettacolo è prodotto da Il Mulino di Amleto in coproduzione Acti Teatri Indipendenti con il contributo di SIAE Sillumina-Copia privata per i giovani, per la cultura. Il dramma racconta la storia di un alto funzionario della corte spagnola che, per vendicarsi della Regina, tesse un inganno scambiando l’identità del proprio servo Ruy Blas con quella del nobile Don Cesare, per poi introdurlo a Corte. È la storia di un uomo che si ritrova a rivestire un ruolo e un nome non suoi riuscendo, grazie a questo inganno, a utilizzare al meglio le sue qualità, i suoi valori e ad avvicinarsi a un amore altrimenti impossibile.

Info: teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it



GRAN PARADISO DAL VIVO

Sabato 9 luglio ore 21 alla Torre Tellaria di Pont Canavese

Domenica 10 luglio ore 15.30, con partenza dalla Chiesa di Campiglia – Valprato Soana

Doppio spettacolo per la rassegna di teatro in montagna. Sabato è il turno dei Compagni di Viaggio con Prìncipi e princìpi, con Carlo Cusanno, Costanza Frola, Riccardo Gili e Marzia Scala. Uno spettacolo itinerante, agile e divertente, adatto anche alle famiglie con bambini. I tempi delle favole sono finiti, ma i loro personaggi sono immortali: cioè esistono ancora e devono affrontare una quotidianità di vita familiare non proprio da favola.

Domenica i Compagni di Viaggio ripropongono lo spettacolo itinerante che aveva avuto tanto successo lo scorso anno: L'ombra del lupo, da un’ idea di Riccardo Gili, Diletta Barra e Marzia Scala. Il tema è di attualità e riguarda il ritorno del lupo sulle Alpi: una paura antica, che sa di fiabe e leggende, si riappropria di chi vive e frequenta le montagne.

Info: www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo