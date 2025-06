Tutto pronto a Lanzo per il ritorno della Festa della Cisrà

È partito il conto alla rovescia verso la Festa della Cisrà, una delle tradizioni più amate delle Valli di Lanzo, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno. L'evento sarà caratterizzato da una serie di attività e manifestazioni che richiameranno visitatori non solo dal circondario, ma da tutto il Piemonte.

La preparazione della Cisrà, visite guidate alla scoperta della città e “Musiche da Film”

Nella giornata di sabato 7 giugno, la preparazione della tradizionale Cisrà potrà essere seguita all’interno della “Casa dei Ceci” in via Cottolengo – lungo le Coste – per tutta la giornata. Inoltre, dalle 17 alle 19, sarà possibile prendere parte alle visite guidate alla scoperta di Lanzo a cura del Comitato Ponte del Diavolo, su prenotazione, contattando l'Ufficio Turistico (disponibilità limitata). Le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero di telefono 0123.28080 oppure scrivendo una via mail all'indirizzo utvallidilanzo@libero.it. La serata si concluderà alle 21 con "Musiche da Film" in piazza Gallenga, un evento musicale che vedrà la partecipazione del coro New Alveo Choir e del coro norvegese Rygjaljom. Il concerto sarà un'occasione unica per condividere la passione per la musica e la vita. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato all’interno della chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Non mancherà infine una passeggiata serale lungo le caratteristiche Coste per raggiungere la “Casa dei Ceci” e vedere la continuazione della cottura della Cisrà.

La benedizione, la distribuzione della Cisrà e il pranzo solidale

La giornata di domenica 8 giugno inizierà con la benedizione della Cisrà sempre all’interno della “Casa dei Ceci” a partire dalle 8,30 e sarà seguita dalla distribuzione a tutta la popolazione. I partecipanti sono invitati a portare gli appositi contenitori per la raccolta della tradizionale minestra. Dalle 10 alle 12,30 ripartiranno le visite guidate alla scoperta di Lanzo insieme al Comitato Ponte del Diavolo e agli studenti dell’istituto d’istruzione superiore Federico Albert di Lanzo, su prenotazione all'Ufficio Turistico. Intorno alle 12,30 sarà possibile gustare a pranzo la tradizionale minestra e altri prodotti tipici locali in piazza Albert, con offerta libera a favore di "Un ponte per un sorriso" per progetti solidali. È necessaria la prenotazione all'Ufficio Turistico entro venerdì 6 giugno.

Gli eventi collaterali di domenica 8 giugno

Sotto l’Ala Mercatale di piazza Allisio, dalle 10 alle 18, ci sarà “Scambio Verde: porta, prendi, regala e scambia piante, semi e talee” insieme alle associazioni Ata e Adipa. Alle 21, invece, sul palco del LanzoIncontra ci sarà lo spettacolo di danza moderna “La Sirenetta” con le Dragonfly.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

«Quello dedicato alla Cisrà è uno degli appuntamenti più importanti della nostra comunità, che porta avanti una tradizione che si tramanda ormai da quasi trecento anni. Siamo felici di ospitare nuovamente questo appuntamento, molto apprezzato dai lanzesi ma anche dai turisti, per celebrare la cultura e la storia della nostra città. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questi due giorni di festa», dichiarano il sindaco Fabrizio Vottero e il vicesindaco Fabrizio Casassa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l'Ufficio Turistico al telefonando al numero 0123.28080 o scrivendo una mail all'indirizzo utvallidilanzo@libero.it.