Torna un'estate al cinema: 30 proiezioni accompagnate da 27 eventi in diversi spazi della città

Torna un’Estate al Cinema, rassegna promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che si svolgerà dal 10 giugno al 31 luglio. La rassegna porta avanti la visione di una cultura accessibile e partecipata attraverso un ampio programma gratuito.

In calendario ci sono 27 appuntamenti in 12 spazi diversi, per un totale di 30 film, di cui due anteprime: Bosco Grande di Giuseppe Schillaci e Ciao Bambino di Edgardo Pistone.

Nuovi spazi e un omaggio a Gianpaolo Ormezzano

«Come emerge da una recente ricerca condotta da Save the Children e Gruppo Abele, sono le generazioni più giovani a essere escluse dalla fruizione culturale: molti ragazzi non sono mai andati al cinema – dichiara il presidente dell’AMNC Vittorio Sclaverani – Per questo motivo, oltre ai consueti spazi del Massimo, Baretti, Centro Studi Sereno Regis, Cascina Roccafranca e Laboratori di Barriera, in ottica di prossimità come presidi culturali a questa edizione si aggiungono Il Punto, sede di uno degli Informagiovani Diffusi coordinato da Si Può Fare, il Giardino della Magnolia della Pastorale Migranti, ma anche Sa Lolla in Piazza Umbria, nuova casa dell'Associazione Gramsci e Les Petites Madeleines, così come UP, il centro sportivo di Via Casteldelfino che la Cooperativa Arcobaleno ha recentemente rigenerato e restituito alla città.

Chiude la rete il Cinema Magicampestre a Moncalieri con quattro proiezioni immerse nella natura a partire da Gloria! alla presenza di Dade. Se UP racconterà storie legate al tennis, il 3 luglio renderemo omaggio a una grande firma del giornalismo: Gianpaolo Ormezzano. Sarà ricordato attraverso l'ironia di Jacques Tati e le immagini del Toro in 16mm filmate da Luca Pron. Infine, nel corso dell'estate, sono previste le restituzioni dei progetti storici come Cinema Plurale e AffiDarsi».

L’offerta formativa gratuita, il cinema giovane e indipendente

«Le due principali novità di un'Estate al Cinema sono rappresentate dalla grande offerta formativa gratuita e dalla programmazione attenta ai giovani autori e al cinema indipendente. Grazie al progetto Enigma Residente, con il sostegno di MiC e SIAE nell'ambito di Per Chi Crea abbiamo selezionato 21 giovani professioniste/i da tutta Italia che parteciperanno a otto masterclass e workshop aperti a tutte e tutti – annuncia Valentina Noya, progettista e vicepresidente dell’AMNC –. I momenti formativi tra giugno e luglio saranno condotti da Giuseppe Schillaci, Virginia Bellizzi, Francesco Di Tillo, Edgardo Pistone, Hleb Papou, Donatella Di Cicco, Giovanni C. Lorusso, Dunja Lavecchia e Beatrice Surano. Molti dei tutor presenteranno i loro film: ad esempio Ciao bambino, opera prima di Edgardo Pistone candidato ai David di Donatello, poi Bosco Grande di Giuseppe Schillaci che ha vinto FIPAdoc a Biarritz e About Last Year di Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova che ha vinto il Nastro d'Argento dopo l'anteprima alla SIC di Venezia. Riteniamo importante la sinergia con Mosaico attraverso una doppia proiezione organizzata per la Giornata Mondiale del Rifugiato: Into Paradiso di Paola Randi e Oltre la valle di Virginia Bellizzi dedicato alla rotta alpina percorsa dai minori stranieri non accompagnati».

Le due anteprime

Due le anteprime di stagione. La prima Venerdì 13 giugno alle ore 21 il CineTeatro Baretti ospiterà la proiezione di Bosco Grande di Giuseppe Schillaci, alla presenza del regista. L’opera racconta la storia di Sergione, tatuatore cinquantenne di 260kg che vive in un quartiere popolare. Il film è l’ultimo tassello di una riflessione sulla città di origine del regista, avviata con i romanzi e documentari precedenti.

L’altra anteprima in programma è attesa mercoledì 2 luglio alle ore 20.30 al Cinema Massimmo. Sarà il regista Edgardo Pistone a presentare il proprio film Ciao bambino. È la storia di Attilio, diciassettenne napoletano che accetta di fare da guardiano a una giovane prostituta, Anastasia, finché un sentimento nato tra i due spingerà il ragazzo a fare delle scelte.

Tra gli altri eventi

Sono 27 gli eventi in calendario per la 13a edizione di un’Estate al Cinema. Due iniziative saranno ospitate dalla Pastorale Migranti (via Cottolengo 24/A) nel suggestivo Giardino della Magnolia, il 10 giugno alle 21, con la proiezione di Anywhere Anytime di Milad Tangshir, alla presenza del regista, e il 17 giugno alle ore 21, con Tam Tam Basket di Mohamed Kenawi, preceduto dal corto Sonybou e la maranza realizzato dagli studenti della scuola media “G.B. Viotti” di Torino.

Il 31 luglio chiude il programma presso il Cinema Magicampestre il film Il sogno basterà? di Azzurra Fragale che rimette al centro il rapporto tra uomo e natura, attraverso uno dei sensi tenuto meno in considerazione: l'udito. L’universo scelto come oggetto d'ascolto è il paesaggio sonoro delle api che sono il simbolo della conservazione della biodiversità.