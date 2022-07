Come scegliere il divano letto: tutto quello che c’è da sapere

State valutando l’acquisto di un divano letto per la casa, ma non sapete bene come muovervi per sceglierlo senza sbagliare? In questo articolo vi spieghiamo quali sono i fattori principali da prendere in considerazione per scegliere il divano migliore per voi.

Frequenza di utilizzo e qualità del materasso

Se stai pensando di acquistare un divano letto, allora avrai anche in mente l’utilizzo che vuoi farne o meglio, quanto verrà utilizzato. Infatti, la qualità del materasso del divano letto deve essere scelta in base alla frequenza di utilizzo dello stesso: se sapete che non lo userete molto, allora non sceglierete un materasso di altissima qualità, come invece fareste se verrà utilizzato più volte al mese.

Tuttavia, la qualità del materasso dipende anche dal meccanismo del divano letto che scegliete, in quanto ne esistono molti modelli diversi tra loro. Ad esempio, se optate per un divano letto con apertura rapida BZ, futon o clic-clac, allora il materasso sarà per forza sottile e poco imbottito, quindi adatto solamente all’utilizzo sporadico e non molto resistente. Al contrario, un divano letto degno di tale nome sarà dotato di un vero e proprio materasso, che sarà più spesso per garantirvi più supporto e una qualità migliore, oltre ad essere realizzato con un materiale volto al sostegno e al comfort dell’utilizzatore.

Tra i materiali più utilizzati per il materasso del divano letto, al giorno d’oggi spicca sicuramente il memory foam, il cui nome è garanzia di comfort assoluto per coloro che lo utilizzeranno. Inoltre, questo tipo di materasso riduce il rischio di svegliarsi con il mal di schiena o indolenziti, in quanto si adatta alla forma del corpo di chi lo usa. Il sostegno è assicurato anche dalla schiuma poliuretanica che rimane flessibile, mentre il lattice sostiene a dovere ma è un po’ duro.

Forma e dimensione del divano letto

Dopo aver capito quale utilizzo farete del divano letto, potete passare alla scelta vera e propria. In questo momento dovrete considerare principalmente due aspetti: la forma e le dimensioni del divano letto, dal punto di vista estetico e anche sul piano pratico.

Di divani letto ne esistono infiniti modelli, ma i principali si distinguono per la forma, infatti possiamo trovare:

- Il divano a letto dritto: modello classico ed elegante che si adatta a qualsiasi spazio, da quelli ampi a quelli più ristretti. Avrete una scelta ampia tra finiture tradizionali e moderne, oltre a poter scegliere tra modelli da 2, 3 o 4 posti in base al numero di persone che lo useranno e al tuo stile di vita;

- Il divano letto ad angolo: spesso questo modello è versatile, infatti la maggior parte delle volte potrai scegliere se posizionare l’angolatura da un lato o dall’altro in base alla disposizione dei mobili in casa tua. È un modello adatto agli spazi grandi arredati in stile moderno o contemporaneo, rivelandosi perfetto per riposarsi allungando le gambe.

Sempre collegata alla forma del divano, dovremo considerare la dimensione divano letto. Per non sbagliare, è importante prendere le misure del locale che lo ospiterà con molta attenzione e, nel momento in cui valutate un modello, fare una prova attaccando dello scotch al pavimento simulando la presenza del divano chiuso e anche aperto, per capire concretamente quanto spazio calpestabile rimarrebbe.

Scelta del rivestimento

Aspetto che vale per l’acquisto di qualsiasi divano è la scelta del rivestimento più adatto alle nostre esigenze e ai nostri gusti estetici. In generale, l’importante è scegliere un divano sfoderabile e lavabile in lavatrice, in modo da poter gestire facilmente eventuali macchie. Ecco alcuni accorgimenti da seguire:

- Se avete amici a quattro zampe che hanno accesso al divano o bambini piccoli, allora evitate un rivestimento prezioso. Piuttosto scegliete un tessuto del colore che si abbina meglio al resto della stanza;

- Non sottovalutate la microfibra, estremamente facile da pulire e impermeabile.