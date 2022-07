Questo edificio storico ospitò per tanto tempo un casinò

Donostia San Sebastian è una città situata nella comunità autonoma dei Paesi Baschi, quindi si trova nella Spagna nord orientale. Un capoluogo importante dal punto di vista turistico e naturalistico della provincia di Gipuzkoa.

Alcune foto in rete si concentrano sulle sue piazze e le spiagge bianche e rotondeggianti che attirano il turismo spagnolo ma soprattutto francese. In effetti, la poca distanza dal confine della Francia la rendono una meta interessante anche per chi magari è impegnato nel famoso percorso di trenta giorni del Camino di Santiago Compostela.

Concentrandoci sulla geografia di questo comune, possiamo dire che sorge sul Mar Cantabrico, alla foce del fiume Urumea e che il confine con la Francia dista 20 chilometri. Le spiagge più importanti del lungomare di San Sebastien sono: Ondarreta, Zurriola e La concha.

Nel 2016, Donostia San Sebastien è stata Capitale europea della cultura. Oltre a tante chiese, palazzi, musei e anche un Aquarium e Museo Naval troviamo ristoranti stellati, feste e ricette culinarie importanti. Visto che siamo in estate potreste provare l'insalata di acciughe sotto sale con peperoni.

Ed ecco il palazzo storico che un tempo era un casino

Il Municipio di San Sebastian è un palazzo importante costruito tra il 1882 e 1887. Un tempo si chiamava Gran Casinò di San Sebastien, il progetto architettonico è di due architetti: Adolfo morales de lo Rios e Luis aladren Mendivil.

Tra il 1887 e 1924 fu sede del casinò e questo edificio ci ricorda come in Europa esistano ancora sedi di gioco storiche importanti, che attirano anche turisti, e realtà di gioco che sono scomparse nella storia.

Come è nato il Municipio di San Sebastian

Ed ecco la storia del vecchio Casinò di San Sebastiàn. Trecento cittadini nel 1881 investirono ben un milioni di pesetas per la costruzione di un gran casinò. In tutti gli stati europei di allora e con legislazioni diverse, il gioco d'azzardo andava di moda soprattutto tra le famiglie di nobili e borghesi. Con un milione di pesetas, fu indetto un concorso tra architetti e vinsero De lo rios e Mendivil questo bando.

Il Gran Casinò di San Sébastian fu inaugurato in estate, 1 luglio 1887. Non era il turismo balneare o i vari Gran Tour a dettare decisione su questa data ma l'arrivo in città della regina, Maria Cristina d'Austria: reggente di Spagna e madre di Alfonso XIII di Spagna. Sul Golfo di Biscaglia, luogo naturalistico importante per escusioni e vacanze, la regina trascorse la sua prima vacanza estiva. Proprio come succedeva a Sanremo, Montecarlo, Venezia e in Francia, le sale di casinò attiravano persone importanti come politici, scrittori e artisti. fu luogo di feste, balli e concerti.

La fine dagli anni Venti al Secondo dopo guerra nel 900

Arrivano gli anni venti del 900, periodo difficilissmo in tutto Europa. Il palazzo già nel 1924 perde la sua funzione originaria e poi il gioco d'azzardo venne dichiarato illegale con la chiusura di tutti i casinò spagnoli. Tutto ciò avvenne sotto il governo di José Antonio Primo de rivera. Sotto la guerra civile, i proprietari cedettero l'edificio al comune per una somma di 100.000 pesetas. Finisce la seconda guerra mondiale, il palazzio viene riconvertito e nel gennaio del 1947 il grande casinò di San Sebastien diventa sede del comune prima ubicato in Plaza de la Constitucion.