Borgo Filadelfia, una cerimonia ripara l'affronto dei vandali a Bruno Neri, il calciatore-partigiano: "Non è un atto isolato" [FOTO]

Presenti tanti rappresentanti della tifoseria del Toro (insieme all'associazione Memoria storica Granata), ma anche qualcuno della Juve. Tanti gli esponenti dell'Anpi. "Non è l'unico atto di vandalismo nel quartiere - spiegano - con furti di fiori o targhette strappate. È l'effetto di una certa politica che nega l'importanza di quanto fatto da persone come Neri. La memoria è fondamentale, un popolo senza memoria è perduto". "Questa cerimonia vuole dimostrare a chi ha vandalizzato che noi, tanto, ci siamo e ci saremo sempre".

Una cerimonia per ricordarlo, proprio nel giorno - il 10 luglio - in cui ricorre l'anniversario di morte. Borgo Filadelfia si è ritrovato per rendere omaggio a Bruno Neri , il calciatore-partigiano ucciso in un conflitto a fuoco con i nazifascisti nei pressi dell'Eremo di Camagna sull'Appennino tosco emiliano nel 1944. Lo ha fatto in piazza San Gabriele da Gorizia , a pochi passi dallo stadio Grande Torino, con il riposizionamento della targa a lui dedicata e posta sul "toret" (la fontanella a forma di testa di toro) inaugurata il 27 aprile 2019, ma poi danneggiata nei giorni scorsi, con l'asporto del logo dell'Anpi e la distruzione del ritratto del calciatore.

Neri nella sua carriera di calciatore vestì le maglie di Fiorentina, Lucchese e quindi Torino: tre volte in Nazionale, a fine carriera tornò a Faenza - sua città d'origine - per ricoprire il ruolo di allenatore-giocatore, ma lo stesso tempo aderendo ai primi nuclei antifascisti. Scoperto, salì in montagna nel Battaglione Ravenna ricoprendo il ruolo di vicecomandante. Durante una perlustrazione Bruno Neri "Berni" in compagnia del suo comandante Vittorio Bellenghi nome di battaglia "Nico" ex giocatore di basket, si imbatte' in una pattuglia nazifascista, il conseguente conflitto a fuoco costò la vita a entrambi.

La sua vita torinese

Nella sua permanenza torinese dal 1937 al 1940, Bruno Neri frequentò i salotti letterari incontrando fra gli altri Dino Campana, Eugenio Montale, Cesare Pavese e numerosi antifascisti. Famosa la fotografia scattata nel 1933 durante la cerimonia di inaugurazione dello Stadio Comunale di Firenze, attualmente Artemio Franchi, quando non fece l'allora obbligatorio saluto romano.