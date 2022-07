Piemonte-Israele: un futuro di business, innovazione e tecnologia

Il Piemonte e Israele sono più vicini: è stato firmato domenica 10 luglio a Gerusalemme l’accordo tra Ceipiemonte, società in house della Regione Piemonte e partecipata anche dal sistema camerale e dal mondo universitario, che si occupa di agevolare il processo di internazionalizzazione delle imprese del territorio e di attrarre investitori esteri in Piemonte e Margalit Startup City Jerusalem (MSC), società di sviluppo economico regionale che costruisce centri internazionali tematici di innovazione in Israele e nel mondo. Presenti alla firma l’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, e il Sindaco di Gerusalemme, Moshe Leon.

Il Memorandum of Undestanding (MoU) firmato dal Presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone, e da Erel Margalit, Fondatore e Presidente di Jerusalem Venture Partners e di Margalit Startup City intende incoraggiare la cooperazione business-to-business sui temi legati a tecnologia e innovazione tra le aziende piemontesi e le loro controparti in Israele, Paese strategico con cui creare connessioni durature e di alto livello. Con la sigla dell’accordo di Ceipiemonte, il Piemonte avrà a Gerusalemme uno spazio a disposizione delle istituzioni del territorio e delle delegazioni imprenditoriali che parteciperanno alle attività frutto della collaborazione di Ceipiemonte e MSC e un canale privilegiato per favorire investimenti di aziende israeliane in Piemonte. Cooperazione commerciale e investimenti, ma anche organizzazione di missioni di delegazioni imprenditoriali israeliane in Piemonte per attività B2B: saranno facilitati i contatti tra le due aree e identificate le aree di interesse per la cooperazione reciproca, promuovendo business e scambio di tecnologie tra imprese, enti, associazioni e università delle due aree.

Il percorso di collaborazione che la nostra Regione ha iniziato tempo fa con lo Stato di Israele arriva a una svolta decisiva. Con l’apertura di un ufficio strategico a Gerusalemme, che sarà gestito da Ceipiemonte, le aziende del nostro territorio avranno un presidio stabile che potrà appoggiarle e aiutarle, favorendo la nascita di accordi commerciali con le realtà imprenditoriali di un Paese all’avanguardia in numerosi settori produttivi – ha affermato Fabrizio Ricca, assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte -. Come assessorato crediamo che i nostri Paesi, amici da sempre, debbano intensificare le loro collaborazioni in fatto di ricerca, formazione e commercio. Sono tanti i comparti di eccellenza che si avvantaggeranno da un infittirsi delle relazioni tra le aziende che costituiscono i nostri rispettivi tessuti produttivi: penso a quelle dell’aerospazio, dell’automotive e della sicurezza digitale, per citarne alcune. Mai, come oggi, il compito di un’istituzione come la nostra deve essere quello di aiutare le imprese che vogliono crescere pensando anche all’estero come un’opportunità.