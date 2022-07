Dopo il rock dei Litfiba, il palco del Sonic Park si scalda con il rap di Marracash

Dopo che il rock dei Litfiba ha fatto ballare tutto il pubblico del Sonic Park sabato sera, sbarca al festival organizzato nel parco della Palazzina di Stupinigi il tour di Marracash, con uno dei concerti più attesi degli ultimi anni. Persone Tour è in programma alle 21 di domani, martedì 12 luglio, appuntamento che segna il ritorno live in grande stile di quello che è considerato da molti il King del Rap.

Il rap protagonista al Sonic Park

Marracash porta finalmente dal vivo due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, che lo confermano come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

“PERSONA” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream, un successo al quale si è aggiunto anche “NOI, LORO, GLI ALTRI”, uscito a novembre 2021 raccogliendo subito enormi consensi di pubblico e critica.

"Il pubblico rappresenta il 50% dell'artista"

Nel frattempo, Marracash continua a realizzare nuovi progetti e, questa volta, si affaccia anche al mondo dell’arte. Martedì 24 maggio, l’artista ha pubblicato un nuovo video, “Dubbi”, partendo dal brano estratto dal suo ultimo album certificato triplo platino “NOI, LORO, GLI ALTRI”, che ha fatto dire all'artista: “da anni mi batto per nobilitare l’intrattenimento, per far capire che è intento artistico”.

"Il pubblico fa sempre il 50% del lavoro, completa quello che un artista prova a fare in studio - ha aggiunto il rapper - dal canto mio ho fatto un grande lavoro di riarrangiamento dei brani, che secondo me diventano tridimensionali portati live con una band. Perché alla fine ogni live è soprattutto una festa, un'occasione di celebrare qualcosa, la nostra vita, questo momento, questi due dischi, per cantarli insieme e divertirsi".

Sabato tocca a Irama

L'edizione 2022 del Sonic Park avrà un altro fine settimana attesissimo, il 16 e 17 luglio, con i concerti di Irama e Lp, prologo al gran finale di settimana prossima con Ben Harper e il tandem amatissimo dai giovani Carl Brave-Sara Mattei.