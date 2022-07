Lega Canavese: Daniele Goglio nuovo segretario della Sezione di Castellamonte

Ieri, domenica 10 luglio nella sede Lega di Castellamonte si è svolto il Congresso della Sezione presieduto dall'On. Alessandro Giglio Vigna e con la presenza del Referente Provinciale Sen. Cesare Pianasso. Alla presenza dei Soci Ordinari Militanti e del Vice responsabile organizzativo Regionale Astrid Sento è stato eletto all'unanimità il Direttivo e il nuovo Segretario Daniele Goglio che sostituisce Dario Allabatre che per molti anni ha svolto con impegno questo ruolo.

"La Sezione di Castellamonte aveva avuto per tanti anni una sede e sono particolarmente contenta che siamo nuovamente riusciti ad avere un locale dove potersi riunire perché la presenza e il contatto con il territorio è sempre stata una peculiarità della Lega, auguro buon lavoro al nostro Segretario e rinnovo la mia disponibilità nelle attività della Sezione, perché non bisogna mai dimenticarsi di essere prima di tutto Militanti” ha dichiarato Astrid Sento.

Prosegue le dichiarazioni il nuovo Segretario Daniele Goglio: “Sono onorato di questo nuovo incarico e ne sento profondamente la responsabilità. La nostra è una sezione storica che opera con dedizione e impegno sin dal 1997, oggi sono cambiate molte cose, ma non è cambiata la voglia di lavorare sul territorio e per il nostro territorio a stretto contatto con la gente! Il primo pensiero va alle famiglie in difficoltà, ai commercianti e ai lavoratori stanchi di lottare per sopravvivere, a chi non trova un’occupazione stabile e a chi l'ha persa suo malgrado, cercheremo di stare vicini alle persone per fare sentire la loro voce. Da ultimo, ma non per importanza, vorrei ringraziare il segretario uscente Dario Allabatre per il lavoro svolto negli anni con serietà e dedizione, i militanti che hanno riposto in me la loro fiducia ed un grazie particolare all'On. Alessandro Giglio Vigna e al Sen. Cesare Pianasso che hanno voluto essere presenti attivamente per suggellare questo mio nuovo impegno sul territorio”.

“Sono onorato di aver presieduto il Congresso Lega di Castellamonte, una Sezione con una storia importante e proiettata verso il futuro, un gruppo fortemente integrato nella società civile di questo ente locale e del territorio Canavesano in generale”, ha concluso il Deputato Giglio Vigna.