Controlli in Riviera, giovane torinese trovato in possesso di hashish alla stazione di Loano

Nell'ambito del progetto “Estate Sicura”, gli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana delle polizie locali di Loano e Finale Ligure hanno sequestrato 22 capi di abbigliamento di noti marchi, tutti contraffatti. Gli agenti erano impegnati in una serie di controlli in borghese sul litorale. Giunti all'altezza del tunnel di via Genova, si sono imbattuti in un venditore ambulante irregolare.