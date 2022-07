Il successo della digitalizzazione alla Uni Mecc di Cafasse con CDO Piemonte [VIDEO]

Tra le aziende accompagnate dalla CDO Piemonte verso la trasformazione digitale, all'intero di un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino spicca anche la Uni Mecc S.r.l. di Cafasse.

Azienda a conduzione famigliare specializzata nella realizzazione di particolari per l'automotive, è stata fondata da Roberto Bruneri nel 1965.

Oggi si occupa di lavorazione meccanica, specializzata nel taglio e nella finitura di tubi lunghi in acciaio, alluminio, ferro e altri materiali per la produzione di boccole, occhielli, distanziali, con applicazioni in antivibranti, ammortizzatori, chassis.

In oltre 50 anni di storia, Uni-mecc si è costantemente innovata attrezzandosi con macchine automatiche all’avanguardia e dotandosi di standard di qualità utili a garantire ai propri clienti l’affidabilità dei propri prodotti.

L’azienda si estende su una superficie di circa 12.000 mq. che comprendono lo stabilimento di 3.800 mq, interamente coperti e dà lavoro a 28 persone.

La titolare, figlia del fondatore, Enrica Bruneri commenta così l'esperienza digitale con CDO Piemonte: “Ci ha permesso di fare questo passaggio importante verso la digitalizzazione che è uno dei nostri obiettivi anche per il futuro, oltre ai progetti ecosostenibili e all'occupazione giovanile".

Per info

C.so IV Novembre 58

10070 CAFASSE (TO)

ITALY

Tel. +39 0123 341830

Fax. +39 0123 341828

P.Iva 05969730018