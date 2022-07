"Scarpe e Scarpe" è salvo: c'è l'ok del tribunale al concordato. E un fondo prende il 70% delle quote

Semaforo verde da parte del tribunale per l'omologa del concordato preventivo e risorse fresche da parte di un nuovo investitore. Si apre una stagione tutta nuova per "Scarpe & Scarpe", storico marchio del territorio torinese che ha attraversato mesi non facili, di rente. Il Tribunale di Torino ha infatti dato semaforo verde al concordato preventivo in continuità aziendale per l'azienda torinese nata nel 1961, operante nei settori calzature, pelletteria, abbigliamento e valigeria, che conta oggi oltre 1.550 dipendenti e 137 negozi situati in 19 regioni d’Italia. Il tutto in assenza di opposizioni da parte di creditori e aventi diritto e con l’87% dei voti favorevoli espressi dai creditori stessi.

“Sono stati due anni complessi, in cui abbiamo lavorato insieme ai consulenti e ai manager - che ringraziamo per il grande lavoro svolto - per mettere in sicurezza l’azienda, per uscire da una crisi senza precedenti e per disegnare il nuovo corso - dice la famiglia Pettenuzzo -. Un sentito ringraziamento va anche ai nostri partner/fornitori che non hanno mai smesso di sostenere la Scarpe & Scarpe. Oggi possiamo pensare al futuro attraverso un piano di sviluppo forti delle competenze e degli investimenti del Fondo RSCT, che si uniscono all’expertise della nostra famiglia. Insieme guardiamo al futuro con l’obiettivo di riaffermare la centralità di Scarpe & Scarpe nel settore italiano della vendita al dettaglio di scarpe e accessori per tutta la famiglia”.