Giulia, 41 anni, molestata sul luogo di lavoro. I sindacati: "Adesso basta, arriva un vademecum"

"Giulia aveva 41 anni e lavorava in un'azienda di pulizia. È stata molestata sessualmente da un suo superiore ed è stata molto combattuta sulla decisione di denunciare. Ma poi, incoraggiata anche dai sindacati, ha segnalato la cosa ai vertici. Ma l'effetto è stato devastante: è stata lei a essere trasferita e il suo orario, invece che dalle 6 alle 14, è stato spezzato in due fasce". Questo il racconto di Cristina Maccari, segreteria CISL Torino e Canavese, che però aggiunge: "Ha portato in tribunale la sua azienda ed è stata reintegrata nel suo luogo e orario di lavoro. Ma ci sono spazi e modi per evitare di arrivare davanti a un giudice".