Mirafiori, volantinaggio Fiom ai cancelli della fabbrica: "Basta uscite, carichi di lavoro insostenibili"

I numeri della produzione dicono che Mirafiori è uno dei (pochi) stabilimenti italiani Stellantis in attivo, come volumi di auto prodotte. E in particolare, danno merito di tutto questo alla 500 elettrica, vettura di punta nel cammino verso la transizione ecologica.

"La risposta è stata il silenzio e la firma di un altro accordi per incentivi all'uscita, che noi non abbiamo firmato. Ma che svuota ulteriormente gli stabilimenti. Questo dimostra che Stellantis i soldi li ha, ma l'unico investimento che vuole fare è per chi vuole andare via, mentre per chi resta aumentano ancora di più i carichi di lavoro".