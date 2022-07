L'ascensore del Comune di Torino è rotto: il consigliere disabile non può partecipare alle commissioni

"È una vergogna: siamo nel 2022. Andiamo a fare i video per l'abbattimento delle barriere architettoniche in giro per la città e poi ce le abbiamo in casa". È nuovamente sul piede di guerra il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pino Iannò, che per la quarta volta si trova praticamente impossibilitato a prendere parte alle Commissioni Consiliari in Sala Orologio. La motivazione? L'unico ascensore che consente l'accesso diretto alla stanza, a chi come lui si trova su una sedia a rotelle, da ieri è nuovamente fuori servizio.