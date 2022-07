Un po' di cibo e crocchette per gatti e cani meno fortunati: torna "Dona la spesa" di Nova Coop

Sabato 16 luglio torna in 45 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia la raccolta alimentare “Dona la Spesa” dedicata agli animali meno fortunati. Per tutta la giornata, presso i punti vendita aderenti, sarà possibile offrire il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali da compagnia privi di una casa acquistando prodotti di prima necessità (crocchette, scatolette di cibo umido, biscotti) e donandoli ai Soci Coop e ai volontari presenti in negozio, appartenenti alle associazioni e alle strutture territoriali che si occupano di salvaguardare gli amici a quattro zampe in cerca di una sistemazione.

Sul territorio della Città metropolitana di Torino saranno coinvolti: i supermercati e superstore Coop di Avigliana, Borgaro, Caluso, Giaveno, Orbassano, San Mauro, Settimo Torinese, Strambino, Susa, Pinasca, Torino – Via Botticelli e Torino – Corso Novara; gli Ipercoop di Beinasco, Chieri, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Pinerolo, e Torino – Via Livorno.

Lo scorso anno la colletta solidale ha permesso di raccogliere oltre 50mila pezzi immediatamente devoluti alla rete di canili, gattili e altre realtà che si occupano di sostegno ad animali meno fortunati.





Nel Torinese le spese raccolte verranno consegnate a: Cincia Associazione Onlus (Avigliana e Giaveno), LIDA (Beinasco), Associazione Protezione Micio (Borgaro Torinese), Canile di Caluso – LNDC (Caluso e Strambino), Parco delle Fusa - LIDA Chieri (Chieri), LIDA Ciriè Valli di Lanzo (Ciriè), Associazione Bastardini Onlus – “Rifugio Il Bau” (Collegno), Canile di Rivarolo Canavese – LNDC (Cuorgnè), Rifugio Miao ODV (Orbassano), Angeli con le zampe (Pinasca), LIDA Pinerolo Onlus (Pinerolo), Oasi per un amico – Canile di Settimo Torinese (San Mauro e Settimo Torinese), Rifugio Micioso I Ciaparat ODV (Susa), Associazione Bastardini ODV, Rifugio Il Bau Alpignano e Le Sfigatte (Ipercoop Torino), Lupa ODV (Torino Botticelli) e Arci Torino – Progetto Fooding ( Torino Novara).

Ogni anno l’estate rappresenta il periodo più critico per chi si occupa di supporto ad animali randagi o senza casa poiché in coincidenza con le vacanze estive si verifica un brusco aumento degli episodi di abbandono. Si stima che in Italia vengano abbandonati ogni anno circa 130 mila animali da compagnia, tra cui 80 mila gatti e 50 mila cani.