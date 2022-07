Ancora insulti e minacce all'indirizzo di Patrizia Alessi: "Porteremo il caso all'attenzione della Lamorgese"

"Porteremo il caso di Patrizia Alessi all’attenzione del Ministero dell’Interno. Di fronte all’ennesimo atto di minaccia, il secondo in dieci giorni, e dopo anni di continue vessazioni sempre nello stesso quadrante è assurdo che telecamere non ci siano o non vengano viste o ancora non vengano richiesti in tempo utile i fotogrammi rendendo impossibile l’individuazione dei responsabili”, dichiara la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, commentando le scritte ingiuriose nel quartiere Aurora davanti a casa e dirette contro l'esponente di FdI.

“Chiediamo un intervento immediato ed efficace per mettere fine ad una situazione che abbiamo affrontato sempre con responsabilità ma che non può andare oltre agli anni già trascorsi. A maggior ragione per difendere il diritto di ogni cittadino a non vedersi continuamente vessato l’impegno della consigliera Alessi, cui ci auguriamo vada la vicinanza della città tutta, e di Fratelli d’Italia non sarà minato”.