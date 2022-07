Dimissioni respinte, Mattarella rinvia Draghi alle Camere

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni presentate dal premier Mario Draghi. La notizia è arrivata in serata dopo che il presidente del Consiglio è salito al Colle proprio con l'intenzione, già manifestata in una nota, di dimettersi in seguito allo strappo del Movimento 5 Stelle in parlamento.

Mercoledì Draghi riferirà alle Camere, l'intenzione di Mattarella è quindi quella di scongiurare la crisi che porterebbe probabilmente a elezioni anticipate.

In una nota Draghi, annunciando le dimissioni aveva dichiarato: "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo.

In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche. Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente.