Un dramma ha scosso nei giorni scorsi la squadra femminile di calcio della Juve. Secondo quanto riportato da Rtl, il 4 luglio è morta Camille, compagna del portiere della Juventus Women Pauline Peyraud-Magnin.

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nell'appartamento torinese che divideva con la calciatrice bianconera.

Al momento non sono state ancora rese note le cause del decesso, mentre sono in corso le indagini della magistratura per fare luce sull'accaduto.