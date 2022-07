Fondazione Piemonte dal vivo, nominato il nuovo Cda: Gianluigi Porro è il nuovo presidente

La Giunta Regionale ha approvato la nomina del Presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal Vivo : Gianluigi Porro è il nuovo Presidente, Salvatore Bitonti e Biancamaria Prete i due Consiglieri. Il nuovo CDA resterà in carica per tre anni.

Con queste nomine rinnoviamo la governance di Piemonte dal Vivo, per proseguire il percorso di crescita di questa istituzione, sempre più importante per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo sul nostro territorio – dichiara l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio. Ringrazio i consiglieri nominati e in particolare il nuovo Presidente Gianluigi Porro, la cui esperienza e le cui capacità dimostrate nell’ambito di istituzioni culturali saranno un importante valore aggiunto per la Fondazione.