Nichelino, un calo di tensione blocca le pompe e lascia la città senza acqua per due ore

Lo spiacevole inconveniente è durato un paio d'ore ieri sera, tra le 19 e le 21 del 14 luglio, con la vice sindaca Carmen Bonino e l'assessore Fiodor Verzola costretti ad interrompere per qualche minuto l'ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva per monitorare la situazione. Un distacco di tensione sulla rete idrica ha lasciato diverse zone di Nichelino senz'acqua, un inconveniente che ha creato non pochi allarmi e proteste tra i residenti.

Tecnici comunali intervenuti con generatori di emergenza

"I tecnici si sono subito messi al lavoro e in breve tempo è stata riattivata l’erogazione. Chiediamo scusa per il disagio", ha dichiarato Verzola per commentare l'accaduto. Il grande caldo di questi giorni, insomma, non ha solo provocato alcuni blackout, ma ma anche un "blocco delle pompe dell'acqua in zona Vernea, con i tecnici che hanno risolto criticità’ con l'ausilio di generatori di corrente di emergenza", ha aggiunto la vice sindaca Bonino.

Le scuse dell'Amministrazione per l'accaduto

Le scuse dell'Amministrazione hanno placato almeno in parte la rabbia di chi si è ritrovato senz'acqua per un paio d'ore, ma sottolineato una volta di più, in questa torrida estate 2022, come a Nichelino esista un problema legato alle tubazioni d'acqua, come aveva sottolineato nelle scorse settimane anche il sindaco Giampiero Tolardo.

Il primo cittadino adesso è in pressing sulla Smat per un piano di rinnovamento che risistemi la gran parte delle vecchie tubature. Sperando che nel frattempo il grande caldo non crei altri problemi o blackout, con conseguenze anche per l'acqua pubblica.