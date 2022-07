Inflazione "da anni '80" e crisi energetica, Magliano (Moderati): "La tempesta perfetta"

"Gravissime difficoltà per tanti piemontesi: una prospettiva concreta per il prossimo inverno, a causa della combinazione delle tre crisi economica, energetica e inflattiva (a giugno +1,2% su mese e +8% su anno, dati Istat di questa mattina). È necessario agire subito per evitare che si concretizzi". Lo dichiara Silvio Magliano, capogruppo in Regione dei Moderati.

"A parità di gradi in casa, il costo in bolletta del riscaldamento prescinde da ogni variabile che non sia quella, oggettiva, dei metri quadri: riscaldare 100 metri quadrati in centro e in periferia ha lo stesso prezzo. Supportare le famiglie maggiormente in difficoltà dal punto di vista economico è fondamentale per evitare che i prossimi mesi invernali, cari per tutti, siano per le fasce economicamente più deboli anche più freddi e più bui".

"Temiamo che per molti cittadini possa concretizzarsi la drammatica scelta se pagare l'affitto o la bolletta del riscaldamento e dobbiamo evitare la situazione paradossale di bollette care come canoni d'affitto. Occorre inoltre prevenire ogni tentativo di speculazione. Il costo in borsa dell'energia elettrica, passato negli ultimi mesi dai 20 centesimi agli attuali 45, è un ulteriore elemento di preoccupazione, unito a un'inflazione che fa registrare percentuali da metà anni '80".