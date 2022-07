Nuova biblioteca regionale: l’Ufficio di presidenza visita il cantiere di via Alfieri

Un sopralluogo, da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al cantiere di via Alfieri: qui si lavora per ristrutturare il palazzo dell’ex Banco di Sicilia, di proprietà dell’Assemblea piemontese. In questi locali, al piano terreno, verrà creata una grande biblioteca, aperta a tutta la città: un nuovo polo culturale per il quartiere e per Torino.

Alla visita hanno partecipato il presidente Stefano Allasia, i vicepresidenti Francesco Graglia e Daniele Vale, i consiglieri segretari Gianluca Gavazza, Ivano Martinetti e Michele Mosca. Lo spazio è già stato ripulito di tutto il materiale accumulatosi negli anni e gli addetti stanno provvedendo all’inizio dei lavori.

“Si tratta di un’opera che riteniamo rilevante – spiega Allasia – da un lato perché ospiterà il grande patrimonio librario della Regione Piemonte, oggi nella sede di via Confienza, dall’altro perché immaginiamo davvero uno spazio dinamico, moderno, aperto agli studenti e ai cittadini, naturalmente dotato di wi-fi gratuito”. Il piano terreno, oltre la biblioteca ospiterà anche l’ufficio relazioni con il pubblico e sono allo studio spazi all’aperto fruibili da parte degli utenti, come nelle più moderne biblioteche europee.

I componenti dell’Udp hanno apprezzato i locali a disposizione, che si prestano perfettamente al progetto: a partire dal grande salone colonnato in marmo, passando per le diverse stanze e saloni a disposizione, per finire con il caveau sotterraneo che potrebbe restare come testimonianza visitabile di vecchia banca torinese, con le grandi porte blindate di sicurezza, le vie di fuga per le guardie in caso di rapina e il telefono a chiave per le comunicazioni urgenti.