Storia a lieto fine a San Giusto: il piccolo Nicolò avrà il mezzo che lo accompagnerà a scuola

“Obiettivo raggiunto anche per il piccolo Nicolò, bimbo di 6 anni di San Giusto Canavese, affetto da una malattia molto invalidante, che oggi ha ricevuto il suo mezzo per il trasporto disabili, che permetterà uno spostamento più agevole e gli garantirà di raggiungere la scuola elementare che inizierà a frequentare a settembre”. Con il sorriso sul volto il consigliere regionale Andrea Cane, vicepresidente della Commissione sanità del Piemonte, ha annunciato il traguardo della consegna del mezzo adeguato al trasporto di Nicolò, presso la DolceLuna di San Giusto Canavese.

“Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato con mille rivoli di solidarietà – ha commentato l’eporediese della Lega – le feste, le sottoscrizioni a premi, le serate gastronomiche ci hanno portato a raggiungere il risultato in tempo utile rispetto all’inizio della scuola. L’iniziativa solidale ‘Tutti per Nicolò’, ha visto ancora una volta il Canavese stringersi in un abbraccio che è sostegno fattivo, orchestrato ancora una volta dall’associazione ‘Noi ci siamo Onlus’, sodalizio guidato da Gigi Querio. Un ennesimo esempio che il Canavese è un territorio speciale, sempre pronto ad unirsi in caso di necessità: queste sono le risposte migliori che il territorio può dare a chi invece spesso lavora per dividerlo”.