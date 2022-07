Ci sono degli appartamenti che abbiamo lasciato andare, magari per un mancato utilizzo o semplicemente per mancato tempo per mancato denaro, per tanto tempo fino a quando veramente il tempo si può considerare scaduto: vanno assolutamente ristrutturati. Difatti è anche un peccato non poter sfruttare un nucleo abitativo di nostra proprietà, perciò è meglio richiedere un preventivo per ristrutturazione appartamento Milano ad una ditta specializzata e in base ai costi che ci vengono manifestati, fare delle scelte. Il preventivo tiene conto di tante cose diverse: innanzitutto del tipo di intervento, che di solito non è mai uno ma si tratta di una serie di interventi combinati che vengono ordinati in base ad una specifica gerarchia e seguendo delle strategie lavorative che sono collaudate da tanto tempo. Dopodiché bisogna vedere la quantità di professionisti impiegata, che dipende anche dalle tempistiche di realizzazione che necessitiamo. Se ad esempio decidiamo di andare a ristrutturare un appartamento perché vogliamo affittarlo o venderlo, forse abbiamo già in mente delle tempistiche specifiche e vogliamo rientrarci. Per questo è sempre meglio muoversi per tempo, anche perché non bisogna dimenticare che in sede di ristrutturazione è necessario produrre dei documenti e avere delle autorizzazioni, insomma c’è della burocrazia da espletare che potrebbe andare a creare qualche ritardo. Di solito effettuare un progetto della ristrutturazione ci mette un po’ a riparo dal problema delle tempistiche di realizzazione perché il progetto stesso esplicita tutti i passaggi e soprattutto mette una data di scadenza alla nostra ristrutturazione.

Quanti e quali interventi fare durante una ristrutturazione

La ristrutturazione è un progetto personalizzato che segue un po’ due tipi di indicazioni diverse: la prima riguarda il doversi attenere ad un budget, perché altrimenti non si riuscirebbe nemmeno a cominciare i lavori, le risorse economiche devono essere gestite in maniera da venire ottimizzate. La seconda è un criterio di gradimento, perché alcune persone mettono davanti solamente gli interventi di tipo funzionale, cioè ad esempio il rifacimento dell’impianti che migliorano l’abitabilità dell’appartamento, mentre altre persone danno notevole importanza anche tutto quello che è l’aspetto del design e dell’estetica, che include appunto la rifinitura. Non c’è niente che sia giusto e sbagliato in termini assoluti, si tratta appunto di scegliere, tenendo conto che di solito se includiamo il rifacimento degli impianti all’interno del progetto di ristrutturazione, dovremmo fare prima quelli. Dopo rifacimento degli impianti e naturalmente dopo aver ripulito i detriti e lo sporco che è stato fatto andando a spaccare i muri, si potrà pensare ad altre questioni come potrebbe essere la sostituzione degli infissi e dei serramenti. Molte persone inseriscono questo elemento all’interno di una ristrutturazione perché, in un contesto di interventi trainanti, la detrazione fiscale è maggiore per questo genere di cosa. Un altro elemento che può essere sostituito in questa fase è il pavimento, di una o di più stanze che può essere rifatto o semplicemente convertito passando ad una materiale differente che riteniamo più giusto per il nostro modo di abitare la casa e di renderla a nostra immagine somiglianza.