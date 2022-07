Ristrutturare cucina la possiamo considerare un'operazione da paragonare alla ristrutturazione del bagno visto che si parla delle stanze più importanti dell'abitazione perché sono quelle che usiamo di più e sulle quali dobbiamo costruire delle priorità quando vogliamo fare un cambiamento.

È il motivo principale è legato al fatto che parliamo di stanze molto importanti che vengono utilizzate da tutte le persone che abitano in quella casa, familiari o parenti o coinquilini, però sono anche quegli ambienti più sottoposti a una fisiologica usura perché in entrambi i casi vengono usati prodotti chimici ma anche tanta acqua, detersivi corrosivi e soprattutto si sa che l'acqua ad alte temperature produce del cane che entra a rovinare col tempo piastrelle e pavimenti.

Nel caso in cui quindi ci troviamo nella situazione nella quale abbiamo deciso di rinnovare un appartamento e cioè di ristrutturarlo perché lo vogliamo vendere o perché lo vogliamo affittare dobbiamo dare una particolare importanza cosa e due stanze nelle quali c'è il fulcro del lavoro che si fa in casa.

Però come tutte le ristrutturazioni che si rispettano bisognerà cogliere l'occasione di mettere mano agli impianti soprattutto se non sono a norma per aggiustare questa cosa perché in un secondo momento sarà anche utile per migliorare il comfort domestico è l'abitabilità.

Però dobbiamo anche pensare a quanto può essere importante l'impianto elettrico perché in un vecchio appartamento che è stato costruito anni prima sicuramente le prese elettriche erano molto meno di quelle che poi sarebbero servite dopo soprattutto perché si utilizzavano elettrodomestici in quantità in maniera diversa.

Sicuramente al giorno d'oggi molte persone si lamenterebbe per il fatto che mancano prese elettriche visto che sono tanti dispositivi che collegano ogni giorno come per esempio il cellulare o il computer o qualcosa del genere.

Cosa c'è da considerare in ambito ristrutturazione

Bisogna sapere che una ristrutturazione viene organizzata Tenendo presente che ci sono tante fasi Però tutti gli interventi devono essere valutati in sede preliminare in modo da comprendere anche se c'è la possibilità di avere delle detrazioni e bonus fiscali e sapere anche come sfruttabili.

Ma dobbiamo anche tenere presenti che ci sono tante pratiche burocratiche da portare avanti e tanti documenti e quindi sarà necessario contattare un ufficio tecnico di una ditta di ristrutturazione di alto livello perché sicuramente ci potrà aiutare ad espletare queste cose che possono essere molto fastidiose e pesanti.

In questo senso sarà molto importante Fare un colloquio valido con un progettista che dovrà essere abilitato ed iscritto all'albo e questo a prescindere se parliamo di un architetto ingegnere o un geometra perché in ogni caso dovrà essere il nostro punto di riferimento principale per tutta la durata dei lavori perché comunque si tratterà di un coordinatore che dovrà gestire diversi professionisti che andranno incarnare tutta una serie di qualità e competenze che dovranno essere messe a disposizione per la nostra ristrutturazione della cucina ed eventualmente anche il bagno perché una volta che avremo sotto mano il progetto sapremo anche di quanto budget abbiamo bisogno in quanto all'interno del progetto ci saranno scritti materiali oltre che le tempistiche di realizzazione.