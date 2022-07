Passi in avanti per la riqualificazione dell'ex Westinghouse: Esselunga deposita il Pec

Passi in avanti per la riqualificazione dell'area ex Westinghouse. Siamo dietro le Ogr, al confine tra San Paolo, Cenisia e Cit Turin. Proprietaria dell'area è Esselunga, che ha depositato il piano esecutivo convenzionato. A fare il punto della situazione l'assessore all'Urbanistica Guido Mazzoleni, rispondendo in Sala Rossa ad un'interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pier Lucio Firrao.