Processo al 're dei concerti' Muttoni iniziato e subito rinviato a novembre

E' iniziato in tribunale il maxi-processo che vede al centro la figura di Giulio Muttoni, ex patron della società promotrice di spettacoli e grandi eventi musicali Set Up Live, che nel 2015 fu raggiunta da un'interdittiva antimafia spiccata dalla prefettura di Milano. Fra i numerosi episodi contestati dall'accusa, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal pm Gianfranco Colace, figurano scambi di favori e regali con politici e componenti delle forze dell'ordine.

Tra gli imputati anche l'ex senatore dem Esposito

Nell'elenco degli imputati oltre a Muttoni figura anche l'ex senatore dem Stefano Esposito, entrambi oggi presenti in aula. Dopo le prime incombenze i giudici hanno aggiornato il processo a novembre.

Su richiesta di uno dei difensori, l'avvocato Mauro Anetrini, la posizione di un imputato è stata stralciata per un problema di notifica della data di inizio dell'udienza preliminare: le persone chiamate in causa passano così da 22 a 21.

Anche il sindaco Lo Russo tra i testimoni della difesa

Negli elenchi delle persone che le difese intendono fare testimoniare in aula figurano il procuratore capo Anna Maria Loreto (con altri magistrati), il sindaco Stefano Lo Russo, generali e altri ufficiali della guardia di finanza e dei carabinieri, dirigenti di polizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Muttoni chiese all'allora senatore Esposito un aiuto per giungere alla revoca dell'interdittiva antimafia, ma senza esito.