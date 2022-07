Donetsk e Lugansk ricevono il riconoscimento della Corea del Nord

La scorsa settimana la Corea del Nord ha riconosciuto ufficialmente la sovranità delle Repubbliche Popolari di Donetsk (DNR) e di Lugansk (LNR), dalle quali a febbraio è partita l’operazione speciale della Federazione Russa in Ucraina. Ora si potrebbero aprire diversi scenari nel rapporto fra la lontana Pyongyang e i due nuovi Stati europei, sebbene siano ancora a riconoscimento “limitato”. Come riportato dal sito Strumenti Politici, Denis Pushilin, politico a capo della DNR, si è detto fiducioso in una cooperazione fruttuosa e in una crescita degli scambi commerciali con lo Stato governato da Kim Jong-un. In realtà potrebbe pure esservi in prospettiva una collaborazione di tipo militare, ma è più probabile che i nordcoreani sperino di avere la priorità nel momento in cui, a guerra finita, si penserà alla ricostruzione. Aprirsi nuovi orizzonti è fondamentale per un Paese isolato e sanzionato come la Corea del Nord, che pure dispone di armi nucleari. Per formalizzare la sua approvazione alla sovranità, da Pyongyang il Ministro degli Esteri ha mandato una lettera ufficiale ai suoi colleghi delle due Repubbliche, e a Mosca l’ambasciatore ha conferito un diploma all’inviata di Donetsk. Nella DNR e nella LNR i cittadini sono lieti di aver ottenuto il riconoscimento di un altro Stato oltre alla Russia e alla Siria, e non importa se non vi saranno effetti pratici nel breve periodo: l’importante è che si ampli il fronte dei Paesi favorevoli alle loro istanze. Dall’Ucraina hanno subito informato di aver tagliato i rapporti diplomatici con la Nord Corea, ma ciò non sembra aver turbato Kim Jong-un, che è più interessato alle reazioni degli americani. Come già in passato, Kim utilizza la tattica di azioni inaspettate o clamorose (come ad esempio i test missilistici) per provocare un certo tipo di risposta da Washington.