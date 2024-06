Miracolo alle Molinette: uomo torna a muovere il braccio con una clavicola fatta in 3D. E' il primo caso in Italia

Tutto grazie ad una clavicola personalizzata in 3D e ad un trapianto di tendine: il paziente, un uomo di 52 anni, ex pugile a livello amatoriale, ha sofferto per anni di una lussazione cronica della clavicola destra, causata da un trauma accusato durante un allenamento. Un uomo abituato a frequentare le palestre, a vivere con energia e vitalità, si è trovato improvvisamente costretto a rinunciare alla sua passione ed alla sua routine quotidiana. Nonostante le molte sedute di fisioterapia ed i numerosi esami diagnostici, la sua condizione sembrava senza via d'uscita, bloccato in una morsa di dolore e di immobilità e che comprometteva anche la normale funzionalità respiratoria.

La svolta alle Molinette

Poi presso l’ospedale Molinette di Torino è arrivata la svolta. Grazie ad una tecnica innovativa e rivoluzionaria utilizzata per la prima volta in Italia e la seconda al mondo, l'équipe di Chirurgia toracica (diretta dal professor Enrico Ruffini) ha effettuato un intervento straordinario. Utilizzando la stampa 3D in titanio, i medici hanno creato un modello identico all’articolazione, che hanno utilizzato come guida per forare con precisione sia la clavicola che lo sterno del paziente, riuscendo a garantire il perfetto riallineamento di tutte le ossa. Questo dispositivo in titanio, sviluppato dall'azienda Osteobionix, ha permesso di eseguire l'operazione con sicurezza, precisione ed accuratezza. L'intervento, durato circa 5 ore, ha inoltre incluso l'uso di un tendine, donato e fornito dalla Banca dei Tessuti Muscolo Scheletrici dell’ospedale CTO, per garantire la stabilità della articolazione e sostenere il riallineamento delle strutture articolari.