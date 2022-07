I 3 must have estivi adidas 2022: la classifica di Game7Athletics

Le 3 Strisce sono dappertutto. Le trovi nei campi di calcio. Sul parquet dei palazzetti di basket. Sulle piste rosse di atletica. Nelle piscine olimpioniche. Ma anche sugli spalti. Per strada. Al lavoro. Basta guardarsi intorno: probabilmente le sta indossando la persona accanto a voi. E non c’è da stupirsi: il brand adidas veste uomini, donne e bambini da più di sessant’anni. Lo fa perché vuole migliorare le performance e la vita di ogni sportivo. E cambiare il mondo, naturalmente.

L’inizio dell’estate non è riuscita a fermare la creatività del marchio tedesco più famoso al mondo. adidas non va mai in vacanza, infatti, e continua a sfornare capi d’abbigliamento e accessori che conquistano immediatamente i cuori dei suoi fan: parliamo delle maglie da calcio per la nuova stagione di Seria A, lo streetwear e l’equipaggiamento tecnico leggero e traspirante pensato per i match estivi al campo da basket, e ancora le scarpe da running più performanti sia per il tempo libero sia per la corsa su strada.

Quali sono i must-have adidas di questa stagione? Per rispondere a questa domanda, ci affidiamo alla selezione di capi sportivi e lifestyle adidas di Game7Athletics, retailer multibrand diventato in pochi anni leader del settore sportivo e lifestyle a livello nazionale, grazie a una ricchissima offerta commerciale che va dall’abbigliamento tecnico e sportivo al footwear, passando per le proposte streetwear fino ad arrivare al lifestyle.

Da quando è nato, nel 2007, Game7Athletics collabora con il brand, godendo dell’indubbio vantaggio di andare incontro - se non addirittura anticipare - le tendenze di mercato.

Abbiamo raccolto qui di seguito i tre prodotti adidas più amati su Game7Athletics.

1. Le scarpe da running Ultraboost 22 per lei

Le scarpe da running Ultraboost 22 sono l’ultima novità dell’iconica saga adidas running. Questa versione presenta una serie di caratteristiche tutte nuove che la contraddistinguono rispetto ai suoi predecessori: la versione donna, infatti, è progettata per rispondere alle esigenze del piede femminile, ed è anche più reattiva del 4% rispetto ai modelli del passato. Basata su oltre 1,2 milioni di scansioni del piede di diverse corritrici, la Ultraboost 22 presenta una nuova forma, con l’avampiede più ampio e il tallone più stretto. È dotata di intersuola BOOTS con sistema di torsione Linear Energy Push (LEP) che permette un ottimo controllo del movimento. La tomaia, infine, realizzata in PrimeKnit+, offre una calzata ergonomica davvero efficace (e, come se non bastasse, realizzata con filati riciclati!).

In altre parole, Ultraboost 22 è la scarpa ideata sulle donne, per le donne. Finalmente.

2. La nuova maglia della Juventus

Nonostante l’ampia offerta di maglie da calcio adidas di Game7Athletics, non c’è articolo che riesca a competere con la nuova maglia della Juve. Il club bianconero ha affidato il suo esordio prima alla squadra femminile, vincitrice per cinque volte consecutive del campionato, e poi ai ragazzi di Allegri, in occasione della penultima partita di campionato, contro la Lazio. La nuova casacca è la prima senza scudetti e coccarde, un evento che non capitava da almeno dieci anni. L’originale è in Heat.Rdy – Keep Cool, una tecnologia che permette di restare sempre freschi e asciutti durante l’attività fisica. La replica, in vendita negli Store Game7Athletics, non si allontana molto da quella professionale: la tecnologia è la Aeroready – Keep Dry, che garantisce comfort e traspirabilità in qualsiasi situazione.

3. Le sneakers Stan Smith

Tre strisce traforate, sperone colorato, silhouette sportiva: la sneaker Stan Smith, uno dei prodotti di punta della fortunatissima collezione adidas Originals, è nata per vestire i piedi di uomini, donne e bambini di tutto il mondo. Il motivo è semplice: è la soluzione perfetta per gli outfit quotidiani, dall'ufficio al tempo libero, ma si presta perfettamente anche ai look da passerella. Abbinata a un completo formale o ad un abito, per esempio, dà la possibilità di essere eleganti senza mai prendersi troppo sul serio!

Alcuni modelli, inoltre, sono realizzati con il 50% di materiali riciclati; una soluzione pensata dal brand per ridurre il più possibile l'inquinamento legato alla produzione di rifiuti plastici.