Siccità, l'allarme di Coldiretti Piemonte: "A rischio chiusura un'azienda su tre. C'è chi specula sull'acqua"

Sulla siccità Coldiretti Piemonte alza la voce . Perché l'allarme sta diventando emergenza. E l'emergenza comincia a fare danni irrecuperabili. " Abbiamo un'impresa agricola su tre a rischio chiusura, se questa situazione prosegue. Il problema è generalizzato, ma colpisce soprattutto il riso, dove l'acqua ci sarebbe pure, ma tra chi gestisce i bacini c'è chi preferisce fare profitti producendo energia elettrica. C'è chi ha rilasciato, ma altri no. L'acqua che c'è va messa a disposizione per poter irrigare subito ", dice Roberto Moncalvo , presidente di Coldiretti Piemonte.

" Dalla Regione ci aspettiamo impegno concreto è rapido per la siccità. Dove c'è acqua, questa va utilizzata e rilasciata. Come fa Iren Energia con la diga di Ceresole ".

Invasi: "Non enormi, ma una rete distribuita"

Sull'ipotesi invasi, Moncalvo spiega come "non sia la logica degli enormi invasi a fare la differenza, ma quella delle reti di piccoli invasi, meno impattanti, ma anche utili per la produzione di energia elettrica quando è possibile".

"Ci sono un sacco di progetti cantierabili che potrebbero partire anche domani, per 3 miliardi di euro, in tutta Italia. E anche in Piemonte, con almeno 300 milioni di risorse per i progetti. Ma gli iter organizzativi sono lentissimi, richiedono anni. Bisogna velocizzare: basterebbe un anno per realizzarli".