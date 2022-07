Cinghiali, la chiamata alle armi di Preioni: "Vanno eradicati con il piombo"

Piombo sui cinghiali. Si arma di pragmatismo e fucile il capogruppo della Lega Alberto Preioni, che per fermare la peste suina invoca una soluzione: rendere i cacciatori protagonisti di questa "battaglia".

Che la Lega abbia a cuore il mondo agricolo e quello venatorio è cosa nota. Ecco perché la presenza sempre più diffusa dei cinghiali in Piemonte rappresenta per il Carroccio un vero e proprio problema, tanto economico quanto legato alla sicurezza dei cittadini, alla luce dei recenti fatti di cronaca con incidenti mortali sempre più frequenti.

Di certo, l'approccio del capogruppo della Lega alla questione è piuttosto diretto: "I cinghiali vanno eradicati, non con la pillola del giorno dopo o balzane idee degli animalisti. Vanno eradicati con il piombo, i cacciatori devono essere protagonisti". Una posizione che non lascia spazio ad ambiguità. Per la Lega, la caccia è la soluzione al problema.

"L'esercito non basterebbe e oltretutto i nostri militari ha compiti diversi. Una piccola parte di cacciatori ha sbagliato in passato, ma ora i protagonisti devono essere loro" ha affermato Preioni. Il capogruppo della Lega ha poi invocato una maggior autonomia regionale, al fine di non lasciare che le strategie per il contenimento della peste suina vengano decise da Roma: "Serve autonomia regionale, non può essere un professorone da Roma a calare delle scelte. I danni economici sono importanti, c'è un settore da tutelare".

Un intervento, quello di Preioni, che è un elogio al pragmatismo: "E' quello dei contadini, quello che ha reso grande il Piemonte".