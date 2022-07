Marito in fin di vita, le negano le visite perché senza Green Pass rafforzato: "Non mi muovo, devono portami via"

"Mio marito sta per morire e io non posso vederlo” è lo sfogo di Claretta Marchi, consigliera della Circoscrizione 8 che questa mattina si è vista spostare il marito, Lorenzo Berruto, 65 anni, ricoverato al reparto di oncologia Le Molinette da due mesi per un tumore terminale, all'Hospice di San Vito per ricevere le ultime cure palliative sotto la Fondazione F.A.R.O. "Ida Bocca".

"Così rischio di rivedere mio marito solo da morto"

“Quando ho chiamato per sapere se era possibile entrare - spiega Marchi - solo con il tampone mi era stato detto di sì, ma quando sono arrivata mi hanno detto che occorre avere il green pass rafforzato”.

Gli operatori dell’Hospice infatti le avrebbero riferito che seguono le indicazioni del dpcm del 23 marzo 2022. “Atto che però è decaduto", ribatte Marchi. "Ero venuta anche per portargli i suoi effetti personali, il cellulare, il tablet e il lettore di libri, non posso fare neanche quello - e aggiunge esasperata - se fanno così potrò vedere mio marito praticamente solo da morto”.

La direzione dell'Hospice non vuole replicare

La consigliera della 8 è rimasta tutto il pomeriggio in attesa di passare ed era intenzionata a restare fino a notte: “Resto qui davanti alla porta del reparto e non mi muovo. Ci passo anche la notte, devono portarmi via con la forza".

La direzione della Fondazione F.A.R.O. "Ida Bocca", più volte contattata dalla redazione, non ha mai risposto per una replica.

Intervento dei carabinieri alla fine della giornata

A fine giornata, la donna ha dovuto cedere e tornare a casa. Solo dopo l’intervento dei Carabinieri, infatti, ha potuto parlare con il direttore generale “dopo avermi riferito che seguono una circolare basata sul decreto del 23 marzo, mi daranno una risposta domani, dopo una riunione con la direzione sanitaria. Ho provato a chiedere se si poteva avere una deroga per la nostra situazione, visto che io e mio marito non abbiamo nessuno altro, ma nulla”.