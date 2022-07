Scontro fra auto e furgone sulla tangenziale, all'altezza di corso Francia: traffico in tilt

Tamponamento tra due veicoli, un furgone ed una vettura, sulla tangenziale di Torino, all'altezza di corso Francia, in direzione Milano.

Per fortuna non si registrano persone ferite, ma il traffico risulta fortemente rallentato a seguito dell'accaduto. Sul posto anche gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso.