Apolide Festival 2022: 4 giorni tra concerti e workshop creativi nel verde del Canavese. Sul palco tornano i Subsonica

Quattro giorni no-stop immersi nella natura, tra i boschi nel cuore del Piemonte, tra musica, eventi e cultura.

E' la proposta dell'Apolide Festival che si svolgerà dal 21 al 24 luglio nell'Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè.

Una kermesse che prende forma nel verde del Canavese, tra Torino e Ivrea. Ideato e promosso da sempre da To Locals, dal 2019 in collaborazione con Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, il festival quest'anno riprende la sua struttura originale: tre palchi (Main stage, Boobs stage e Soundwood stage) ospitano un’attenta proposta di live, dj set e performing arts con oltre 250 artiste e artisti coinvolti.

Accanto ai grandi nomi attesi, dai Subsonica e Cosmo, da Venerus ai Calibro 35, si affiancano altre realtà dal panorama nazionale e internazionale come Epoque, Catu Diosis from Nyege Nyege, LNDFK, Meskerem Mees, Hôy La, Ceri, Pufuleti, Emma Nolde e Go Dugong, plasmando una line-up variegata e mai scontata, frutto di una raffinata e instancabile ricerca, che si espande in una suggestiva area spettacolo all’aperto.

A questa si aggiungono performance teatrali e di circo contemporaneo, nonché gli incontri de Il salotto di Ava, uno spazio inclusivo nel quale la drag queen AVA HANGAR, semifinalista della prima edizione di Drag Race Italia, dialogherà con gli ospiti del festival.

Ma non c’è solo lo spettacolo: l’Apolide Experience avvolge il pubblico a 360 gradi, offrendo una vastissima scelta di attività. Speciali workshop creativi (pirografia e stampa in 3d e fibre naturali, creazione di cartoline e di sketchbooks), una Sport Arena dove praticare le attività più disparate, dall’aikido all’ecoskate - affiancato a laboratori per la creazione di tavole da skateboard riciclando tappi di plastica - passando per slackline e ultimate frisbee.

E ancora, in collaborazione con la Travel Company Verticalife, escursioni a piedi o in e-bike, parapendio, passeggiate per famiglie alla scoperta delle bellezze incontaminate del Canavese, con il Monte Bianco a fare da magico sfondo.

Non poteva poi mancare una vera e propria oasi di benessere, il Relax Garden, perfetta per regalarsi momenti di pace scegliendo tra diverse tipologie di yoga, pratiche energetiche, meditazione e shiatsu, tutto accompagnato da professionisti.

Apolide da sempre mette al centro il benessere del suo pubblico e della natura e del territorio in cui è calato: per il festival i temi della sostenibilità e dell’accessibilità sono quindi fondamentali, e in virtù di questi, insieme al Gal Valli del Canavese e in collaborazione con CPD (Consulta per le persone in difficoltà) di Torino, si pone l’obiettivo di diventare il primo festival outdoor veramente accessibile a tutti e con un bassissimo impatto sull’ambiente.

Per info e programma: https://apolide.net/