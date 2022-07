Dal 1° luglio Torino incassa oltre 700mila euro dai "dehors" pandemici

Settencentomila euro. Anzi, qualcosa in più. A tanto ammontano gli incassi del Comune di Torino dai dehors "straordinari" allestiti durante la pandemia.

Palazzo Civico - alla luce dei moltissimi eventi previsti per la primavera, dall'Eurovision Song Contest al Festival dell'Economia - aveva scelto di prorogare fino al 30 giugno la gratuità del suolo pubblico, su impulso dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, per quei locali che si erano allargati all'esterno per rispondere alla necessità di un maggior distanziamento.