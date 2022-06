Dehors, stop all'occupazione gratuita del suolo pubblico: da venerdì si tornerà a pagare

Stop ai dehors gratuiti. La giornata di domani, infatti, sarà l'ultima in cui si potrà non pagare l'occupazione del suolo pubblico, che l'amministrazione Appendino prima e quella Lo Russo poi avevano reso gratuita durante la pandemia, nell'estate del 2020.

Il provvedimento straordinario era stato preso al fine di favorire i commercianti e le consumazioni all'aperto. In tanti ne avevano beneficiato, sollevando non poche polemiche per un "boom" considerato da molti selvaggio. Di certo i dehors non spariranno, almeno per il momento: a partire da venerdì 1° luglio, quelli allestiti nel periodo emergenziale potranno rimanere sul suolo pubblico ma i commercianti dovranno pagare per tenerli.