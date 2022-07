Incidente sulla tangenziale sud di Torino nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 luglio, all'altezza dello svincolo per Stupinigi, nel comune di Nichelino.

Coinvolti un autoarticolato e una vettura: solo lievi contusioni per i due guidatori, che non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale perché feriti.

Il traffico, però, risultato fortemente rallentato a seguito dell'accaduto, nonostante il pronto intervento degli agenti della Polizia Stradale.