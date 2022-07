Formula E: anche la città di Roma è nel calendario del prossimo anno

La Formula E il prossimo anno torna a Roma nel mese di Luglio in piena estate. La Fia, per il momento ha annunciato il calendario ancora provvisorio della Formula E che prevede anche la città di Roma.

La Formula E a Roma

La Formula E ha appuntamento con Roma per il prossimo anno, con la quinta edizione dell' E-Prix Rome. Una corsa che comunque in piena estate è programmata intorno ai giorni del 15 e 16 luglio. Un bel regalo per tutti gli italiani tifosi della Formula E con uno spettacolo sul circuito dell'Eur. Dopo il successo avuto ad Aprile, la Fia ha deciso di ripetere l'evento per il Campionato. L'E-Prix di Roma, ospiterà i round prima della finale di Londra, dove ci sarà anche una doppia tappa per ridurre il traffico cittadino. Inoltre coinvolgerà in piena estate anche tanti turisti che si trovano nella capitale.

Le parole di Alessandro Onorato

Questa idea che viene messa sul nuovo calendario della Formula E è comunicata dalla Fia dove l'assessore degli eventi sportivi, Alessandro Onorato ha dicharato: " Roma sarà ancora protagonista della Formula E, tra le quattro città al mondo a ospitare due tappe del campionato mondiale. Un'opportunità, grandiosa che accoglie 7.000 lavoratori e migliaia di spettatori per questo bellissimo evento. La tappa romana è l'ultima prima del gran finale di Londra e risulterà determinante per il titolo e le promozioni anche grazie al turismo che si troverà in questa città"- ha sottolineato Alessandro Onorato.

Le altre città

Le città che sono sul nuovo calendario della Formula E sono : a Hyderabad, in India, l'11 febbraio, e San Paolo il 25 marzo. Mentre la città di Berlino resta la sola ad ospitare E-Prix per tutto il campionato e Seul e Giacarta verranno inserite dopo le corse inaugurali appartenenti a questo anno. Alberto Longo, della Chief Championship Officer di Formula E ha espresso a sue parole: " Nonostante tutto, il calendario della Formula E è sempre stato ottimale ed ampio, soprattutto sui confini internazionali delle corse con auto elettriche. Inoltre gli E-Prix che si faranno, oltre che a Hyderabad, San Paolo e Roma, verranno fatte anche a Diriyah, Città del Messico, Berlino, Monaco, Londra, Giacarta e Seul, ma nello stesso tempo non si esclude la Città del Capo e negli Stati Uniti" - ha concluso Alberto Longo.

I nuovi marchi

Con il nuovo calendario il prossimo anno subentrano nuovi marchi come la Maserati, la casa della McLaren Racing e l'Abt che finalmente potranno confrontarsi con la Porsche, la Jaguar e la Nissan.Insomma tante novità che portano la Formula E a crescere sempre di più nell'ambiente sportivo delle auto elettriche.