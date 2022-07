Il Comune paga 70 Civich, che però lavorano in Tribunale. Lo Russo scrive a Cartabia

Il Comune di Torino paga 70 vigili che però non lavorano a servizio della Città. Il motivo? Sono distaccati al Palazzo di Giustizia e svolgono compiti di polizia giudiziaria . A denunciare la situazione il sindaco Stefano Lo Russo , intervenendo questa mattina davanti alla Corte dei Conti per presentare il rendiconto 2021 della Città.

Due milioni e mezzo di euro dalle casse del Comune

"Il mio punto di riferimento - ha spiegato il primo cittadino - sono i cittadini. Questi agenti risultano nell'organico del Comune, che paga gli stipendi e gli straordinari". E l'ammontare per il Comune è piuttosto oneroso: considerando uno stipendio medio da 40mila euro, dalle casse cittadini escono annualmente due milioni e mezzo di euro. Per personale che di fatto svolge attività per il Tribunale.