News sulle Criptovalute, come filtrarle al fine di gestire al meglio il proprio investimento

Per questo e molti altri motivi, la volatilità a cui può essere soggetta una criptovaluta è molto alta.

Sono quindi varie “le voci” a cui dobbiamo prestare attenzione prima di effettuare un investimento in cripto o mentre abbiamo in portafoglio le stesse.

Prima di capire meglio cosa effettivamente tenere in considerazione, partiamo dalle basi.

Cos’è una cripto?

Moneta o token digitale e virtuale, che si basa su un sistema crittografico al fine di proteggere e tracciare le transazioni e per la creazione (il processo di mining) delle nuove unità.

Le cripto sono la moneta del futuro, grazie al fatto che sono completate decentralizzate e non soggette all’autorità ed alle imposizioni di un unità centrale (tipo FED o Banca d’Italia) o alle ingerenze di un governo.

Attualmente esistono migliaia di cripto, progetti locali ed internazionali, di piccoli o immensi volumi. La prima e più famosa cripto è ovviamente BTC, moneta digitale creata nel 2009 e conosciuta ormai anche dal pubblico non specializzato.

News di mercato e valore di una cripto

Il valore di una cripto si basa su alcuni fattori che possono essere in comune con gli investimenti tradizionali e su altri totalmente innovativi, che rendono le cripto “un unicum” anche per gli investitori più esperti.

I fattori che influenzano il valore della slitta sono quindi vari:

Rumors e news di mercato su eventuali azioni governative sulle stesse

Disponibilità in fase di scambio

Processo produttivo

Andamento del mercato globale

News e rumors generici

Vediamoli meglio:

Rumors e news di mercato su eventuali azioni governative

Le cripto basano il loro andamento su alcuni fattori tecnici, altri emozionali e “purtroppo” alcuni di tipo burocratico.

Queste monete stanno infatti ottenendo tantissimo interesse per la loro formula innovativa e i possibili guadagni e questo spinge banche d'investimento, federazioni nazionali e governi a volerle controllare, per fini fiscali (tassazione e controllo dello spostamento di capitali) e politici (sulle cripto non si possono applicare gli strumenti di correzione finanziaria tanto comuni per la finanza tradizionale).

Ecco quindi che un eventuale news di mercato relativa a un governo che pensa di tracciarle, bannarle o controllarle diventa subito un possibile terremoto nel valore delle stesse.

Disponibilità in fase di scambio

La legge della domanda ed offerta vale anche nel settore delle cripto. Per certi versi addirittura in maniera amplificata, visto che la non presenza di un organismo che faccia da supervisione rende le fluttuazioni maggiori e per certi versi non controllate.

Ecco quindi che la news, magari anche infondata su grandi vendite in programma o ingenti acquisti potrebbe influenzare anche in maniera importante il valore della stessa.

Processo produttivo

Le cripto “classiche” vengono generate tramite un processo di mining o cloud mining che ingloba hardware, software ed energia elettrica per la gestione e il comando del tutto.

Le esigenze di calcolo e di raffreddamento della componentistica necessitano per esempio di tantissima potenza elettrica per un consumo che incide sia a livello economico sia a livello ambientale.

Sotto questo secondo punto sono molte le associazioni e gli organismi ecologici che spingono per una differenziazione nella tassazione dei consumi. Ecco quindi che un eventuale news sulla gestione di questa energia elettrica e la sua erogazione potrebbe influire in maniera massiccia sul valore delle cripto.

Andamento del mercato generale

Le azioni crollano? Il valore di una moneta va giù? Molto probabilmente anche le cripto reagiranno, magari seguendo l’andamento o forse muovendosi in direzione totalmente opposta.

Ecco quindi che le news da seguire non saranno più settoriali, ma a livello generale.

News e rumors generici

Elon Musk twitta che le cripto sono il futuro? Il mercato concentrerà l’attenzione sulle stesse e immediatamente la richiesta ed loro valore salirà. Un investitore famoso o un politico sostiene che siano una bolla di sapone o un nuovo schema Ponzi? Ecco come le criptovalute news possono creare una nuova fluttuazione del mercato.

Sono molti i fattori che influiscono sul valore delle cripto. Fattori che dovresti considerare prima del tuo investimento in cripto effettuato su piattaforme d’investimento come KuCoin.