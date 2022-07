Rivoli: accordo tra Comune e Centro per l'Impiego per selezionare gli assunti di supermercato di prossima apertura

L’Amministrazione Comunale ha promosso una serie di incontri con il Centro per l’impiego di Rivoli e i referenti aziendali del gruppo Eurospin in vista della prossima apertura sul nostro territorio di un nuovo punto di vendita nell’area tra Via XX Settembre e Corso Primo Levi, in prossimità dell’I.I.S. Giulio Natta.