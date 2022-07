Lavori in corso sulla passerella nel parco del Meisino

In attesa dell’aggiudicazione della gara per il rifacimento della passerella Alex Langer - che nel parco del Meisino scavalca il rio Costa Parigi al confine comunale tra Torino e San Mauro - è in fase di ripristino il collegamento spondale, grazie a un passaggio provvisorio collocato a lato dell’attuale passerella. Una struttura metallica prefabbricata in acciaio zincato consentirà il passaggio alternato di pedoni e ciclisti con biciclette a mano.

La posa della passerella provvisoria è stata decisa a seguito di ulteriori ritardi nell’assegnazione dei lavori (in dirittura di arrivo), dopo che le due precedenti gare, indette nei mesi di gennaio e di aprile 2022, sono andate deserte.

I lavori di sostituzione della passerella Alex Langer, chiusa da circa un anno a causa di precarie condizioni statiche, partiranno in autunno. Il nuovo manufatto verrà realizzato in acciaio Cor-Ten, materiale durevole che ha diversi vantaggi: non richiede manutenzioni nel tempo, è sostenibile, resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici. La quota del nuovo ponte verrà innalzata per evitare danni da future ondate di piena, e i tratti di sponda limitrofi saranno adeguati per il collegamento con la ciclopista esistente.