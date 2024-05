Torino tenne a battesimo un'invenzione... col botto: la nitroglicerina

Sobrero, sotto la guida di celebri scienziati quali Pelouze e Liebeg si impegnò in numerose ricerche: col primo a Parigi, nell'ambito dell'acido nitrico e col secondo in Germania, dove scoprì la nitromannite.

Un'altra invenzione i cui natali si devono al chimico sabaudo è l'idrato di pinolo, ottenuto per azione della luce solare sulla trementina in presenza di ossigeno. Tale composto fu poi denominato sobrerolo in omaggio allo scopritore, su suggerimento di Armstrong, illustre chimico inglese, ed è utilizzato ancora oggi come stimolante respiratorio.