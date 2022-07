Torino-Lione, Lo Russo: "TAV si faccia, nel rispetto ambiente e comunità locali"

"Attenzione alla Valsusa nelle nomine Città Metropolitana"

" Consegno al passato - ha sottolineato Lo Russo - le violenze, per aprire un dibattito che non è fine a se stesso, ma migliorare l'infrastruttura ".

E Lo Russo ha scelto di "valorizzare" la voce dei territori montani, scegliendo come suo vice in corso Inghilterra Jacopo Suppo , sindaco di Condove. Una nomina che ha voluto ricordare oggi: " nella composizione della mia giunta in Città Metropolitana ho voluto segnare un punto di attenzione alla Valsusa, in un rinnovato modo di discutere ".

" Se ci lasciamo alla spalle le contrapposizioni - ha aggiunto - facciamo tutti un servizio ai nostri cittadini " . Tra le decisioni che l'Osservatorio dovrà assumere c'è quello delle opere compensative legate alle Torino-Lione. Interventi che per Lo Russo devono essere fatte in Valsusa, " riconoscendo il giusto livello di disagio che viene patito dalle comunità locali, perché l'importanza di un'interconnessione va ben oltre la città di Torino ".

Mauceri: "Patto di fiducia"

Una posizione condivisa anche dal presidente dell'Osservatorio per la Torino-Lione Calogero Mauceri, che sottolineando come in passato ci siano state troppe radicalizzazioni nella discussione, ha poi detto di aver voluto "creare le condizioni per un nuovo patto di fiducia tra i diversi livelli di governo e fra questi e la società civile per realizzare un'opera importante".