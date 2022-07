Settimo Torinese, la sindaca Piastra incontra i cittadini: "Così trasformeremo il Borgo Nuovo" [FOTO]

L'appuntamento, dato ai giardini di via Monte Nero, è servito per confrontarsi sui diversi temi esposti sia dai residenti, che dall'amministrazione. Nonostante il caldo, diversi i cittadini che hanno dialogato direttamente con la sindaca Piastra. Tra le richieste avanzate, quella di ri-asfaltare i marciapiedi, in particolare quelli che portano alla scuola primaria in via Fiume. Preoccupazioni poi per l'assenza di una banca e per la presenza massiccia di zanzare nei pressi delle aree verdi. Critiche invece per il sottopasso di via Leinì, non considerato funzionale per i pedoni. Spunti presi in carico dalla sindaca Piastra.

Il tour proseguirà nei prossimi mesi.