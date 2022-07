Record di arrivi dal Piemonte: la Puglia terra di accoglienza e di turismo

La Puglia è la regione più scelta per le vacanze

Anche quest’anno la Puglia si conferma regina dell’estate. Il tutto viene sottolineato dalle statistiche che hanno visto arrivare già negli inizi di giugno, più di 20.000 turisti dal Nord Italia in soli due giorni.

La Lombardia sembra avere il numero maggiore di turisti che hanno scelta la Puglia come meta per le loro vacanze. Non da meno sono gli abitanti del Piemonte, che stanno scoprendo sempre di più tutte le potenzialità di questo meraviglioso territorio.

Il segreto del successo dietro al boom del turismo in Puglia è legato ad una maggiore attenzione da parte degli operatori turistici locali e dalle istituzioni per venire incontro alle esigenze del turista moderno. Quest’impegno è stato evidente alla fiera del turismo, il BIT che si è tenuto a Milano nel mese di aprile e che ha visto il padiglione della Puglia al centro dell’attenzione di buyers non solo italiani ma di tutto il mondo.

Accoglienza

Parliamo un attimo delle strutture ricettive. Oltre alle possibilità più “classiche” (albergo, bed and breakfast), la Puglia offre una vasta scelta in quanto ad immobili esclusivi, che riscuotono sempre un maggiore successo. Dalla vacanza romantica in un trullo dotato di ogni comfort, alle masserie di lusso con piscina, passando all’esperienza di soggiornare in una pajara o in una lamia in Salento o in una villetta direttamente sul mare, le opzioni non mancano di certo.

Ciò è dovuto in gran parte della tendenza crescente della domanda turistica per la Puglia. La conseguenza diretta di tale fenomeno è che sempre più turisti tendono ad affidarsi a realtà locali più che a meri aggregatori online. È il caso di Barbarhouse, agenzia locale che si rivela una delle piattaforme più affidabili e sicure dove scegliere l’immobile per la propria vacanza.

Cosa fare durante il soggiorno?

Oltre a crogiolarsi al sole su una delle stupende spiagge pugliesi, ci sono tutte una serie di esperienze ed attività che possono rendere il nostro soggiorno davvero unico.

Il turismo equestre è una di queste. Cosa c’è di meglio che passeggiare a cavallo per le campagne del Salento o del Gargano, attraversare una riserva naturale vicino al mare e raggiungere dei punti panoramici belli da toglierci il fiato?

Ma la Puglia è anche terra di grandi ricchezze artistiche e storiche, che aspettano solamente di essere scoperte. Il barocco leccese è uno stile artistico ed architettonico unico che rende Lecce ed i paesi nella sua provincia dei veri e propri musei a cielo aperto. Per non parlare dei castelli fortificati situati sulla costa, come quello di Bari, Barletta, ma anche quelli più nell’entroterra, con Castel del Monte che rappresenta il fiore all’occhiello tra i castelli medievali in Europa.

I turisti che arrivano in Puglia riconoscono anche il grande valore della cucina di questa regione. Ed ecco la possibilità di provare il turismo eno-gastronomico, delle esperienze di gusto direttamente nelle masserie e nelle cantine del territorio, esperienze che ci faranno innamorare dei sapori schietti e gustosi dei piatti più emblematici della regione.

E poi ci sono le sagre di paese, festival musicali come la Notte della Taranta, luminarie spettacolari per i centri cittadini… Non c’è che dire, i motivi per innamorarsi di questa regione non mancano di certo!