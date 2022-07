Doppio incidente sulla tangenziale, all'altezza dell'uscita per strada del Drosso: nessun ferito ma traffico paralizzato

Doppio incidente sulla tangenziale sud di Torino nella mattinata di oggi, lunedì 25 luglio, sempre nei pressi dell'uscita per strada del Drosso.

Un tamponamento tra due veicoli, per fortuna senza feriti, si è verificato in direzione Milano, in un punto nel quale la presenza di un cantiere con restringimento di corsie aveva già creato un rallentamento della circolazione. A seguito dell'accaduto ora il traffico risulta paralizzato.

In precedenza si era registrato un incidente simile, ma con i conducenti che hanno sistemato subito tra loro, firmando il cid, senza chiedere l'intervento della Polizia Stradale.