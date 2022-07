Elkron, il Truck Tour 2022 fa tappa a Torino: "I cittadini chiedono sicurezza integrata alla domotica"

Un paese che ha bisogno di sicurezza, ma anche di comfort. E' questo quello che emerge dal Truck Tour 2022 organizzato da Elkron e che da un mese a questa parte ha toccato oltre 20 località in Italia, con 2.500 km percorsi e più di 600 installatori coinvolti.

"Volevamo presentare il nuovo sistema Mp3000 dopo un periodo di assenza dal mercato, perché a causa della pandemia siamo stati lontani dai nostri clienti. Abbiamo ritenuto interessante adottare un approccio diverso: non aspettare che gli installatori venissero a casa nostra, ma andare noi da loro. Non potevamo andare nelle singole case, allora abbiamo chiesto ai nostri distributori la collaborazione ad ospitare questo tour" racconta Enrico Porcellana, responsabile Business Unit Elkron, durante la tappa torinese presso la Biesse di via Guglielminetti 35.

Lo scopo? Presentare il sistema Mp3000, ma anche raccogliere le esigenze e le osservazioni del mercato, al fine d implementare i prodotti.

"Il bilancio - prosegue Porcellana - è positivo: il prodotto ha riscontrato interesse e gli installatori hanno saputo darci suggerimenti su cui andremo a lavorare nei prossimi mesi".

Il tour è partito il 21 di giugno, da Roma, dal centro Italia. E ha permesso a Elkron di ascoltare la pancia del Paese. "Abbiamo rilevato una grande necessità di sicurezza, un grande bisogno da parte dei cittadini". Ma non solo. Oggi, infatti, è sempre più evidente come che i sistemi anti intrusione si integrino con le funzioni di domotica: "C'è la necessità di unire le esigenze di sicurezza a quelle di comfort, per vivere la casa in maniera differente".

La pandemia, d'altra parte, ha rivoluzionato le abitudini degli italiani. "Ci relazioniamo con le nostre abitazioni in modo diverso. La casa non è solo un contenitore in cui ci rifugiamo quando abbiamo bisogno, ma diventa un elemento essenziale della nostra vita, che ha la necessità di costruire dei moduli di comfort che migliorino la nostra quotidianità" conclude Porcellana.

Elkron è un marchio storico nel settore della sicurezza, che nell’ultimo anno e mezzo si è impegnato fortemente nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni, tra cui i 2 sistemi ibridi antintrusione.

I prodotti Elkron sono strutturati infatti per offrire elevati standard di sicurezza: devono poter essere installati dai professionisti in maniera semplice e sicura, ma sono pensati per proteggere luoghi, beni e persone, facendo in modo che l'utente finale possa gestirli con immediatezza anche da remoto.